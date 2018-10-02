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ضبط بندقيتا m16 وذخيرة ومسدسان في كفرقاسم
2018-10-02 12:10:28
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ضبط بندقيتا m16 وذخيرة ومسدسان في كفرقاسم
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