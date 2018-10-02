فيديو - ضبط بندقيتا m16 وذخيرة ومسدسان في كفرقاسم

وكانت الشرطة وخلال تفتيش بيت في كفرقاسم , عثرت على بندقيتا ساعر من نوع m-16, مسدسان , 10 מחסניות M-16 , ناظور تيليسكوب , مصباح , 41 رزمة ذخيرة ورصاصات لانواع مختلفة من المسدسات.

مددت المحكمة فترة اعتقال شقيقين (30 و 31 عاما) من كفرقاسم لمدة 5 ايام لاستكمال التحقيق معهما بعد اعتقالهما مطلع الاسبوع بشبهة حيازة سلاح .

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