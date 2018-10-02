تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 08:27:34 الجدة والمراهق.. قصة حب في الجنازة تنتهي بـ"أسعد زواج" |  2019-01-17 08:25:29 إطلاق اسم محمد علي على مطار أميركي "كبير" |  2019-01-17 08:23:15 انقاذ اراضي شفاعمرو من المصادرة لصالح توسيع كريات آتا |  2019-01-17 08:13:16 ثلوج خفيفة تساقطت على القدس سرعان ما ذابت |  2019-01-17 08:05:28 شاهدوا - الثلوج تغطي منطقة هضبة الجولان وجبل الشيخ |  2019-01-17 06:40:01 عبد كتانة خال الطالبة آية مصاروة من باقة الغربية:كنا ننتظر عودتها للقائها، لكن للأسف ستعود الينا جثة هامدة |  2019-01-17 06:05:02 ترامب: دولة على 90% من الضفة والقدس مشتركة بسيادة اسرائيل |  2019-01-17 06:00:06 الطقس - اجواء شديدة البرودة وارتفاع الحرارة الجمعة والسبت |  2019-01-16 22:46:30 اغلاق عدة شوارع في البلاد بسبب العاصفة |  2019-01-16 22:42:42 العثور على جثة سيدة في حيفا |  2019-01-16 22:39:27 9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش |  2019-01-16 22:32:21 ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا |  2019-01-16 22:27:44 آفي نافيه هو المشتبه الرئيسي في فضيحة الجهاز القضائي |  2019-01-16 22:24:38 بالصور: رونالدو يمنح كأس السوبر ليوفنتوس على حساب ميلان |  2019-01-16 20:50:08 تطورات جديدة في قضية الفساد التي هزت الجهاز القضائي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو - ضبط بندقيتا m16 وذخيرة ومسدسان في كفرقاسم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مددت المحكمة فترة اعتقال شقيقين (30 و 31 عاما) من كفرقاسم لمدة 5 ايام لاستكمال التحقيق معهما بعد اعتقالهما مطلع الاسبوع بشبهة حيازة سلاح .



وكانت الشرطة وخلال تفتيش بيت في كفرقاسم , عثرت على بندقيتا ساعر من نوع m-16, مسدسان , 10 מחסניות M-16 , ناظور تيليسكوب , مصباح , 41 رزمة ذخيرة ورصاصات لانواع مختلفة من المسدسات.






كلمات متعلقة

فيديو, -, ضبط, بندقيتا, m16, وذخيرة, ومسدسان, في, كفرقاسم,

تابعونــا

انقاذ اراضي شفاعمرو من المصادرة لصالح توسيع كريات آتا انقاذ اراضي شفاعمرو من المصادرة لصالح توسيع كريات آتا 2019-01-17 | 08:23:15

قررت اللجنة القطرية للاسكان قبول الاعتراضات التي قدمها المحامون قيس يوسف ناصر...

ثلوج خفيفة تساقطت على القدس سرعان ما ذابت ثلوج خفيفة تساقطت على القدس سرعان ما ذابت 2019-01-17 | 08:13:16

المقدسيون أصيبوا بخيبة أمل ذلك بعد أن استيقظوا هذا الصباح من سياتهم ووجدوا ان...

شاهدوا - الثلوج تغطي منطقة هضبة الجولان وجبل الشيخ شاهدوا - الثلوج تغطي منطقة هضبة الجولان وجبل الشيخ 2019-01-17 | 08:05:28

شكلت الثلوج الكثيفة التي تساقطت ليلة امس وحتى ساعات فجر اليوم الخميس منظرا رائعا...

عبد كتانة خال الطالبة آية مصاروة من باقة الغربية:كنا ننتظر عودتها للقائها، لكن للأسف ستعود الينا جثة هامدة عبد كتانة خال الطالبة آية مصاروة من باقة الغربية:كنا ننتظر عودتها للقائها، لكن للأسف ستعود الينا جثة هامدة 2019-01-17 | 06:40:01

قال عبد كتانة خال الطالبة الجامعية آية مصاروة من باقة الغربية ضحية جريمة القتل في...

ترامب: دولة على 90% من الضفة والقدس مشتركة بسيادة اسرائيل ترامب: دولة على 90% من الضفة والقدس مشتركة بسيادة اسرائيل 2019-01-17 | 06:05:02

كشفت القناة 13 في التلفزيون الاسرائيلي تفاصل صفقة القرن التي سيطلقها الرئيس...

الطقس - اجواء شديدة البرودة وارتفاع الحرارة الجمعة والسبت الطقس - اجواء شديدة البرودة وارتفاع الحرارة الجمعة والسبت 2019-01-17 | 06:00:06

اليوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة في...

اغلاق عدة شوارع في البلاد بسبب العاصفة اغلاق عدة شوارع في البلاد بسبب العاصفة 2019-01-16 | 22:46:30

جاء في بيان صادر عن شرطة السير أنه تم اغلاق عدة شوارع في البلاد بسبب العاصفة...

العثور على جثة سيدة في حيفا العثور على جثة سيدة في حيفا 2019-01-16 | 22:42:42

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم العثور على جثة سيدة مساء اليوم...

آفي نافيه هو المشتبه الرئيسي في فضيحة الجهاز القضائي آفي نافيه هو المشتبه الرئيسي في فضيحة الجهاز القضائي 2019-01-16 | 22:27:44

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للتحقيق الذي...

تطورات جديدة في قضية الفساد التي هزت الجهاز القضائي تطورات جديدة في قضية الفساد التي هزت الجهاز القضائي 2019-01-16 | 20:50:08

في جديد القضية الخطيرة المتعلقة بتعيين القضاة قالت وزيرة العدل اييليت شاكيد انه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شاب اصابة اخرين حادث طرق مروع قرب بئر السبع شرطة اسعاف 9 ضحايا عرب خلال عطلة عيد الفطر حاودث طرق قتيل غرق اصابة اطلاق نار مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة حادث طرق مروع قرب الطيرة اصابتان خطيرة متوسطة مستشفى الشرطة مصابين شاب الطيرة هجوم سيف تفتيش اعتقال مهاجمة احتراق محل اثاث مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات قرية اطفاء نار هدم بيتين القدس جرافات بلدية بناء غير مرخص اعتداء على مربية ثانوية عرعرة طالب اضراب اغلاق ادارة مدرسة استنكار احتجاج مصرع الفتى احمد رفايعة قرية سالم قاصر ام الفحم اطلاق نار شجار طفل ولد فتى كفر قرع اصابة متوسطة الرأس نقله للمستشفى اشعاف شرطة تمرين زيف صفد جيش اسرائيلي حالة بث مباشرريال مدريدروما دوري ابطال اوربامشاهدة يوتويب روما ريال مدريديلا شوت ريال مدريداون لاينكورة اون لاينسالم زلفة تظاهرة ضد العنف رجال نساء اطلاق نار عنف نبذ موسم السباحة نصف حالات الوفاة غرقا افتتاح شواطئ البحر برك سباحة الثانوية الشاملة عيلوط المدرسة تحتفل عمال تخريج الفوج التاسع عشر طلابها قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com