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crazy line تطلق تشكيلة ازياء المصممة سيجال ديكيل



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المجموعة الاولى مستوحاه من الحياة الحضارية لإطلالة قوية وبارزة 


أطلقت شبكة الأزياء النسائية crazy line  مجموعة ازياء المصممة سيجال ديكيل المليئة بالمفاجآت والابتكارات. تنقسم أزياء سيكال ديكيل إلى مجموعات صغيرة ستدخل بالتدريج خلال موسم الشتاء ، وكل واحدة منها تنقل رسالة ملونة ومختلفة.


استوحت المجموعة الأولى من الحياة الحضرية, والتي تتميز بألوان هادئة جدا، ظلال من اللون الرمادي بألوان خرسانية حتى الرمادي الدافئ. الالوان تبدو وكأنها تتآكل مع مرور الوقت كمنزل ذا جدران مقشرة. في المقابل، القطع نفسها ذات قصات مستقيمة وهندسية. هذا الدمج بين القديم والجديد يخلق مظهر قوي للقطع المعروضة. تدمج المجموعة قطع للحصول على مظهر ثلاثي الأبعاد، وبالتالي فإن تكوين القطع يخلق إمكانيات لا نهائية لارتدائها.


الظلال التي تتواجد بالقطع ترافق الجسم ولا تلتصق به, هذا وتعود موضة "الجابو"  لهذا الموسم من خلال قمصان من النسيج وبلوزات من الصوف الناعم .اضافة الى ذلك المجموعة مصنوعة من اقمشة طبيعية مثل اقمشة القطن, فيسكوز, ساتان وبلوزات من الصوف الناعم الى جانب الوان الرمادي,البيج , الاسود والازرق.


تشكيلة ازياء سيجال ديكيل متوفرة في جميع فروع شبكة  "crazy line" وفي فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص   www.crazyline.com




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