المسجد, الحرام, يحتضن, أكبر, مظلة, في, العالم,

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن العد التنازلي لتركيب أكبر مظلة في العالم بساحة المسجد الحرام، بدأ ولا تفصله عن الختام إلا أيام قليلة.

وأفادت صحيفة "سبق" نقلا عن مصادرها، بأن هذه المظلة العملاقة كافية لتظلّ 2500 مصل، وقطرها 53 مترا، فيما يبلغ وزنها أكثر من 500 طن، وارتفاعها 30 مترا.وستكون هذه المظلة مزودة "بالخدمات التي يحتاج إليها المصلون من مشارب، ومواضئ، ونظام تهوية وتلطيف الهواء، ولوحات التوجيه والإرشاد، والنظام الصوتي، والمراقبة التلفزيونية، والاحتياجات اللازمة كافة".وأضافت الصحيفة أن "المظلات العملاقة السبع المتبقية التي سيتم تركيبها بتوسعة الملك عبد الله تباعا بعد تركيب المظلة المذكورة، تتوزع على التوسعة الشمالية، وسيكون مقابل كل باب مظلة".وأوضحت مصادر الصحيفة أن "الأعمال في مشاريع المسجد الحرام والعناصر المرتبطة به ستنطلق قريبا. وتضم الأعمال مشروع توسعة المسجد الحرام، ومشروع توسعة المطاف، وأنفاق الحجون، ومحطة الخدمات في البيبان، ومحطة كدي للنقل العام الواقعة خلف أبراج وقف الملك عبد العزيز".كما يجري التحضير أيضا لتنفيذ عناصر الربط المباشر لمشروع المطاف لخدمة الطائفين في الوصول إلى الأدوار المختلفة من خارج الساحات.