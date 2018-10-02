وقفة, تضامنية, مع, رجا, اغبارية, قبالة, المحكمة, في, حيفا,

بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، شارك عدد من النشطاء في الوقفة التضامنية،اليوم الثلاثاء قبالة المحكمة المركزية في حيفا، مع القيادي في حركة أبناء البلد، رجا اغبارية.

ورفع المتظاهرون الشعارات التي تطالب باطلاق سراح اغبارية ووقف محاكمته باعتبارها ملاحقة سياسية ليس الا .يشار الى ان رجا اغبارية يقبع في المعتقل، ويواجه محاكمة على خلفية اتهانه بالتحريض على العنف عبر منشورات على الفيسبوك .