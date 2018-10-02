بركة, يحيي, شعبنا, الفلسطيني, ومركّبات, المتابعة, على, نجاح, الاضراب, العام,

وجه رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، أحر التحيات الكفاحية لشعبنا الفلسطيني وقواه السياسية، ولمركّبات لجنة المتابعة العليا، على نجاح الاضراب العام، الجامع لشعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده. مؤكدا أن هذا الاضراب كان رسالة للعالم ضد قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري. ويندرج في اطار المعركة الشعبية المحلية والعالمية، على كافة المستويات، ضد هذا القانون ومجمل السياسات الصهيونية العنصرية.

وقال بركة، إننا خضنا يوم أمس الاثنين، الاضراب العام الشامل لشعبنا الفلسطيني، وهو الأول منذ اضراب العام 1936، وهو رسالة واضحة للعالم، وللمؤسسة الصهيونية، تؤكد أن كل القوانين التي تسنها لنفسها، لا يمكن أن تغير حقائق التاريخ، ولا هوية الوطن، ولا يمكنها أن تلغي شعبنا، صاحب الوطن، من الوجود، مهما تلقت دعما من العصابة الجاثمة في البيت الأبيض، بزعامة دونالد ترامب.وحيّا بركة الفصائل الفلسطينية على اجماعها حول هذا الاضراب. كما حيّا مركّبات لجنة المتابعة من أحزاب وحركات سياسية واللجنة القطرية للرؤساء، والسلطات المحلية العربية التي التزمت بالاضراب العام، وجماهير شعبنا، لمساهمتها في إنجاح الاضراب العام. واسقاط المؤامرة ومسعى المؤسسة الإسرائيلية في محاولة بائسة لافشال الاضراب، بشتى الوسائل والأذرع. وشدد على أن المعركة مستمرة، ونفسنا طويل فيها، حتى اسقاط هذا القانون كليا.ووجه بركة تحية خاصة الى قرية جت وأهلها، والى مجلسها المحلي ورئيسه الأخ محمد طاهر وتد، على احتضانهم المسيرة القطرية والمهرجان المركزي، احياء للذكرى الـ 18 لهبة القدس والاقصى.