بركة, يحيي, شعبنا, الفلسطيني, ومركّبات, المتابعة, على, نجاح, الاضراب, العام,

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جاء في بيان صادر عن شرطة السير أنه تم اغلاق عدة شوارع في البلاد بسبب العاصفة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم العثور على جثة سيدة مساء اليوم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للتحقيق الذي...
في جديد القضية الخطيرة المتعلقة بتعيين القضاة قالت وزيرة العدل اييليت شاكيد انه...
بعد جهود حثيثة نجح قسم الرياضة في كفر قاسم في إدخال المدينة في مشروع التميز في...
اعلن نادي اشبلية الاسباني مساء اليوم الاربعاء انضمام النجم النصراوي مؤنس دبور...
تم مساء اليوم انتخاب الشيخ فايز ابو صهيبان، رئيس بلدية رهط، رئيسا لمنتدى السلطات...
اختتم نحو أربعين اسقف وشخصيات كنسية من مختلف انحاء العالم زيارتهم إلى الارض...
اقيم يوم أمس في مدينة الخضيرة اجتماع هائل لحزب "كلنا" برعاية وزير المالية موشيه...
قرر الاتحاد العام لكرة القدم تأجيل مباراة ثمن نهائي كأس الدولة والتي كان من...