سرقة, تاج, ملكة, جمال, لبنان, 2018, بعد, فوز, مايا, رعيدي, !!,

بعد ساعات على تتويج مايا رعيدي ملكة على عرش الجمال اللبناني، في حفل ضخم نظّمته وبثّته قناة “ام تي في” وأشرفت عليه ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه ليل الأحد، انتشرت أخبار في مواقع التواصل تفيد بأن تاج ملكة جمال لبنان للعام 2018 “اختفى” وبعضهم قال إنّه “سُرق”، بعدما وضعته في صندوقه المخصّص ريثما تنتهي من تبديل ملابسها في الكواليس.

وتحدّث مصدر رسمي في قناة MTV لـ”النهار”، موضحاً أن “التاج في حوزة الملكة، في منزلها وتحت تصرفها، وألاّ صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل”. مضيفاً: “ما حصل في الكواليس، حصل عن قصد، فقد حرصنا على إزالة التاج عن شعر الملكة وخبّأناه بسبب الزحمة، حفاظاً عليه وتفادياً لتعرّضه لأي حادث، ولا أخفي أن أول ما التفتنا إليه فور انتهاء الحفل كان التاج، فإن ضاع مصيبة!”.ويشير المصدر إلى أن الحكاية بدأت عندما سأل أحد العاملين في القناة عن التاج، ليردّ الآخر: “لم نجده”، فظنّ البعض أنه سُرق وسرّب الخبر.