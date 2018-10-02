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لا تغيير في سعر البنزين في اكتوبر



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قررت وزارة الطاقة الاسرائيلية الابقاء على سعر البنزين القديم خلال الشهر الجديد”اكتوبر” .


وقالت في بيان لها انه وخلال تحديث الاسعار للشهر الجديد فإن سعر اللتر لن يتغير وسيبقى لتر البنزين 95 اوكتان بقيمة 6.59 شيقلا.




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