العفو, الدولية:, هدم, الخان, الأحمر, جريمة, حرب,

قالت منظمة العفو الدولية، إن "عملية الهدم المزمعة لقرية الخان الأحمر بالضفة الغربية، والتهجير القسري لسكانها، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، بمثابة جريمة حرب وازدراء الحكومة الإسرائيلية التام للفلسطينيين".

وقال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان نشر على موقع المنظمة، إن "سكان الخان الأحمر يقتربون من يوم الخراب عندما يرون منازل أجيالهم مهدمة أمام أعينهم"، معتبرا "هذا العمل لا يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب بل إنه غير قانوني أيضاً. فالتهجير القسري لتجمعات خان الأحمر يمثل جريمة حرب".وطالب حجازي دولة الاحتلال بضرورة وضع حد لسياستها المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم.ومع انتهاء المهلة التي حدّدتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، لهدم قرية الخان الأحمر، بشكل ذاتي، توافدت منذ ليلة الأحد - الاثنين، وصباح أمس، وفود عديدة من مختلف محافظات الضفة الغربية إلى القرية، لدعم وإسناد الأهالي الذين أكدوا إصرارهم على التصدّي لأي محاولة وشيكة لهدم قريتهم، والمتوقع أن تتم في غضون اليومين المقبلين.