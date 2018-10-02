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اصابة حرجة بحادث طرق مروع على شارع 90 في الشمال
2018-10-02 10:26:42
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اصابة حرجة بحادث طرق مروع على شارع 90 في الشمال
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