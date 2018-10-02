تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-10 20:31:39 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الانتخابات القادمة مصيرية تتطلب تحالفاً واسعاً يتفق المشاركون فيه على الطروحات المدنية |  2019-01-10 20:00:40 نكبة الانتخابات |  2019-01-10 19:07:42 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن خالد شحادات من الناصرة |  2019-01-10 19:05:13 الأردن يهزم سوريا.. ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا |  2019-01-10 19:03:07 ممثل جديد لحركة حماس في لبنان |  2019-01-10 18:10:40 مصرع الشاب أديب سليماني من منشية زبدة في حادث طرق بالجنوب |  2019-01-10 16:45:42 وسط البرد.. قرية العراقيب تتعرض للهدم للمرة 138 |  2019-01-10 15:27:48 إرجاء زيارة هنية إلى موسكو لفترة غير محددة |  2019-01-10 14:17:20 المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام |  2019-01-10 13:46:50 احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين |  2019-01-10 16:40:33 متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال |  2019-01-10 13:30:21 فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا |  2019-01-10 13:26:37 فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا |  2019-01-10 12:51:34 إشارات غامضة متكررة من الفضاء |  2019-01-10 12:49:51 منافسة قوية لدوري المعسكرين في مدرسة أورط الشافعي عكا‎ |

الرئيسية | وفيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الناصرة تفجع بوفاة الشاب جاسر محمد دبور (41عاما)



  |     |   اضافة تعليق







كلمات متعلقة

الناصرة, تفجع, بوفاة, الشاب, جاسر, محمد, دبور, (41عاما),

تابعونــا

محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله 2019-01-08 | 18:26:42

انتقل الى رحمة الله تعالى مساء اليوم في عرابة المرحوم محمد علي احمد كناعنه ابو...

كفرمندا - وفاة الحاجة امنة مصطفى بشناق (ام يعقوب ) كفرمندا - وفاة الحاجة امنة مصطفى بشناق (ام يعقوب ) 2019-01-07 | 10:00:28

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً...

يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله 2019-01-04 | 09:56:07

انتقل الى رحمته تعالى في قرية يركا الشاعر مفيد قويقس "أبو عائد" . وسيشيع جثمانه...

جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ 2019-01-04 | 09:35:58

فجعت قرية جسر الزرقا يوم امس الخميس ، بوفاة الشاب محمود احمد جربان ابو هارون عن...

طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). 2019-01-03 | 10:35:12

انا لله وانا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس في مدينة...

عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" 2018-12-31 | 13:02:00

سم الله الرحمن الرحيم انتقل الى رحمة الله تعالى الاستاذ المربي عبد القادر...

ابو سنان:الحاج شحادة كايد سويطي في ذمة الله ابو سنان:الحاج شحادة كايد سويطي في ذمة الله 2018-12-29 | 18:00:02

ال سويطي واقرباؤهم وانسباؤهم في ابو سنان والخارج ينعون بمزيد من الحزن والاسى...

الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) من يافة الناصرة في ذمة الله الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) من يافة الناصرة في ذمة الله 2018-12-27 | 15:34:53

إنتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) عن عمر يناهز 79 عامًا،...

البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله 2018-12-24 | 09:55:21

انتقل الى رحمة الله تعالى في البعينة نجيدات، صباح اليوم الاثنين، جميل خليل حمودة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids افطار رمضان العرب محامين محامون نقابة شاكيد الوزيرة تظاهرة اهالي احتجاجاانقلاب سيارة شارع شفاعمرو الناصرة بئر المكسور طرق مستشفى شرطة عتير ام الحيران مظاهرة احتجاجية لنقب ضد التهجير اقتلاع بئر السبع بيت جحن تفجع وفاة الشابة رنا شفيق علي عاما 26 صراع مع المرض عضالمشغل رافعة مصرع ورشة بناء نتانيا قتلى مصرع حادث طرق مروع اليقيعة الشرطة مصابين مستشفى الرامة 3 قتلى نابلس قتل خلية تنفيذ اطلاق نار الشاباك الجيش اعتقال جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات مصرع شخصين حادث طرق مروع الشيخ دنون يركا ماجد عامر رئيس مجلس حرفيش يستقيل من منصبه ادارة انتخابات اسباب شخصية رئيس بلدية اللد يائير رفيفو مأذن صلاة صوت الأذان المس بالدين الاسلامي تظاهرة مستخدمي مستخدمو بلدية عرابة اعتداء قسم الجباية تحطيم تكسير زجاج شعارات محمد ملحم نشأت تمديد اعتقال المحكمة عملية تل ابيب طفلان شقيقان يتجولان لوحدهما في محطة وقود الجنوب عراد الشرطة البحث الام اطفاء منطقة صناعية جلسة عمل مجلس محلي محطة الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com