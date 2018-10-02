الناصرة, تفجع, بوفاة, الشاب, جاسر, محمد, دبور, (41عاما),

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محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله 2019-01-08 | 18:26:42 انتقل الى رحمة الله تعالى مساء اليوم في عرابة المرحوم محمد علي احمد كناعنه ابو...

يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله 2019-01-04 | 09:56:07 انتقل الى رحمته تعالى في قرية يركا الشاعر مفيد قويقس "أبو عائد" . وسيشيع جثمانه...

جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ 2019-01-04 | 09:35:58 فجعت قرية جسر الزرقا يوم امس الخميس ، بوفاة الشاب محمود احمد جربان ابو هارون عن...

طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). 2019-01-03 | 10:35:12 انا لله وانا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس في مدينة...

عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" 2018-12-31 | 13:02:00 سم الله الرحمن الرحيم انتقل الى رحمة الله تعالى الاستاذ المربي عبد القادر...

ابو سنان:الحاج شحادة كايد سويطي في ذمة الله 2018-12-29 | 18:00:02 ال سويطي واقرباؤهم وانسباؤهم في ابو سنان والخارج ينعون بمزيد من الحزن والاسى...

الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) من يافة الناصرة في ذمة الله 2018-12-27 | 15:34:53 إنتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) عن عمر يناهز 79 عامًا،...