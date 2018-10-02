قانون, يلزم, راكبي, الدراجات, الكهربائية, استصدار, رخصة, خاصة,

القانون سيقدمه وزير الامن الداخلي جلعاد اردان لمناقشة في الكنيست مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست منتصف الشهر الجاري .

في ظل كثرة حوادث الطرق التي تكون فيها دراجات كهربائية ضالعة وخاصة التي تتعلق بحوادث الدهس على مفارق الشوارع في البلاد والتي انتهت في معظمها بوفاة راكب الدراجة الكهربائية , تم مؤخرا اقتراح قانون يلزم راكبي الدراجات الكهربائية باستصدار رخصة سياقة خاصة والخضوع لامتحان خاص يتعلق بقوانين السير الأساسية الخاصة بها على شوارعنا .

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