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قانون يلزم راكبي الدراجات الكهربائية استصدار رخصة خاصة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



في ظل كثرة حوادث الطرق التي تكون فيها دراجات كهربائية ضالعة وخاصة التي تتعلق بحوادث الدهس على مفارق الشوارع في البلاد والتي انتهت في معظمها بوفاة راكب الدراجة الكهربائية , تم مؤخرا اقتراح قانون يلزم راكبي الدراجات الكهربائية باستصدار رخصة سياقة خاصة والخضوع لامتحان خاص يتعلق بقوانين السير الأساسية الخاصة بها على شوارعنا .



القانون سيقدمه وزير الامن الداخلي جلعاد اردان لمناقشة في الكنيست مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست منتصف الشهر الجاري .




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