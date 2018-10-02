تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-07 19:22:20 لاعب برشلونة خارج الكامب نو بقرار من فالفيردي |  2019-01-07 19:20:11 ضبط أسلحة غير قانونية في منطقة النقب |  2019-01-07 19:14:02 مواجهات عنيفة عقب اقتحام البيرة |  2019-01-07 17:30:25 تمديد أمر حظر النشر في قضية مقتل المرحومة يارا ايوب في قرية الجش |  2019-01-07 17:27:48 اللد: الشرطة تضبط بنادق كارلو بدائية الصنع اثناء تفتيش في فناء منزل |  2019-01-07 15:47:29 ابنة ترامب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة في البيت الابيض |  2019-01-07 16:00:05 نتنياهو يجمّد أموال المنحة القطرية المخصصة لصرف رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة |  2019-01-07 16:00:32 مزاعو البطوف قلقون على محاصيلهم الزراعية في حال استمرار تساقط الامطار بغزارة وسط برودة الجو |  2019-01-07 14:50:57 ملكة جمال الجزائر 2019 تثير الجدل في مواقع التواصل |  2019-01-07 14:50:44 في مصر.. مواطن يغتصب توأميه ويقتل إحداهن والسبب مريب! |  2019-01-07 14:27:54 البدء بتقديم علاج الاسنان مجانا للاطفال حتى سن ال 18 |  2019-01-07 14:21:25 لجنة الكنيست تناقش بشكل مستعجل قانون المتدربين في المحاماة |  2019-01-07 14:07:59 سوريا ستحقق أسرع نمو اقتصادي في العالم خلال 2019 |  2019-01-07 14:07:26 هيئة مسيرات العودة: اغلاق معبر رفح سينذر بتفجر أوضاع غزة |  2019-01-07 14:06:46 أبو مرزوق: القادم أسوء |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كيف نعزز مناعة الجسم في فصل الخريف ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تنتشر في فصل الخريف أمراض البرد والإنفلونزا، ما يستدعي المزيد من الاهتمام بالصحة لمواجهة هذه الأمراض.



وإليكم بعض المعلومات والوسائل التي تساعد في الوقاية من الأمراض التي تنتشر في هذه الفترة من العام:


- لماذا تنخفض مناعة الجسم في فصل الخرف؟


لا يوجد جواب محدد على هذا السؤال. ولكن، تؤثر في جسم الإنسان في هذا الوقت مجموعة عوامل، ومنه الطقس وتغيراته. ومعظم البكتيريا والفيروسات تنشط في ظروف غياب الشمس، لأنها تحب الرطوبة ودرجات الحرارة المنخفضة.


- كيف نعزز مناعة الجسم؟


 يجب الاهتمام بالتغذية. ولكي نشعر بحالة صحية جيدة، يجب أن نحافظ على توازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات، وأن نتناول أغذية غنية بفيتامينات A ،B5 ،C ،D ،F ،PP، التي تعتبر مهمة لجهاز المناعة. وهذه الفيتامينات موجودة في الجزر، الفلفل الأحمر، الطماطم والليمون والحمضيات الأخرى والمكسرات والبقول والتفاح والخضروات والسمك.


كما يجب ألا ننسى التمارين البدنية، لأن الحركة تنشط العمليات داخل الجسم وتحفز جهاز المناعة. حتى أن عملية تنظيف المنزل اليومية تعتبر من التمارين البدنية وتساعد في تحفيز مناعة الجسم.


يجب الاهتمام بالنوم، لأن قلته واضطراباته تضر بالصحة. بالطبع كل شخص يحتاج إلى فترة زمنية مختلفة للنوم، فالبعض تكفيهم 7 ساعات والبعض الآخر 9 ساعات.كما يجب ألا نتجاهل التلقيح، لأنه وسيلة فعالة جدا للوقاية من الأمراض المعدية بما فيها الفيروسية التي تسبب الإنفلونزا.


وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض الناس يحاولون تقوية مناعة جسمهم بتناول مستحضرات طبية مضادة للفيروسات. وفعلا، قد تساعد هذه المستحضرات في تقوية مناعة الجسم، ولكن يجب تناولها بعد استشارة الطبيب فقط، لتجنب الآثار الجانبية.


وتفيد هذه النصائح في تعزيز جهاز المناعة عند وجود ضعف بسيط، ولكنها لن تفيد المصابين بمرض نقص المناعة "الإيدز" مثلا، لأن على هؤلاء مراجعة الطبيب المعالج لكي يصف لهم الأدوية المناسبة




كلمات متعلقة

كيف, نعزز, مناعة, الجسم, في, فصل, الخريف, ؟,

تابعونــا

أخطر ما يسببه الجلوس الطويل أخطر ما يسببه الجلوس الطويل 2019-01-07 | 16:00:18

يعتبر الجلوس من أمراض العصر، وهو يبدأ من الجلوس على مائدة الإفطار في المنزل...

لماذا يولد الذكور أكثر من الإناث؟ لماذا يولد الذكور أكثر من الإناث؟ 2019-01-07 | 14:50:12

يولد في بريطانيا سنويا ذكور أكثر من الإناث، وكذلك الحال في الصين والهند وغيرها من...

كيف ستغير التكنولوجيا حياتك في 2019؟ كيف ستغير التكنولوجيا حياتك في 2019؟ 2019-01-07 | 13:18:58

من الهواتف القابلة للطي إلى التتبع الصحي الإلكتروني للشركات، من المنتظر أن يحقق...

اكتئاب الآباء بعد الولادة يهدد بناتهم بخطر عقلي! اكتئاب الآباء بعد الولادة يهدد بناتهم بخطر عقلي! 2019-01-07 | 12:15:08

كشف باحثون أن الآباء الذين يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة يعرضون بناتهم لخطر...

أكثر المعادن الغذائية يساعد في تلافي أمراض القلب أكثر المعادن الغذائية يساعد في تلافي أمراض القلب 2019-01-07 | 09:07:24

المغنيسيوم واحد من أكثر المعادن الغذائية تنوعا، ويعد ضروريا بالنسبة لأجزاء كثيرة...

بدائل السكر.. لا فوائد صحية كثيرة لكن لا ضرر منها بدائل السكر.. لا فوائد صحية كثيرة لكن لا ضرر منها 2019-01-06 | 20:18:08

لم تتوصل مراجعة بحثية لبدائل السكر الصناعية والطبيعية إلى أدلة قوية على أنها تعود...

كيف تقيس احتياجات جسمك للبروتين وما مضاعفات نقصانه؟ كيف تقيس احتياجات جسمك للبروتين وما مضاعفات نقصانه؟ 2019-01-05 | 17:02:09

يجب أن يحصل جسم الإنسان على ما لا يقل عن 10% من السعرات الحرارية اليومية من...

حماية الأعين.. أحدث مزايا "فيسبوك ماسنجر" حماية الأعين.. أحدث مزايا "فيسبوك ماسنجر" 2019-01-04 | 11:40:08

بدأ تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للتراسل، في إتاحة ميزة من شأنها حماية أعين مستخدميه من...

مفاجأة صادمة.. 35 مليون شخص تناولوا الأدوية كمخدرات مفاجأة صادمة.. 35 مليون شخص تناولوا الأدوية كمخدرات 2019-01-04 | 09:27:59

ذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، الخميس، أن أكثر من 35 مليون شخص...

دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة 2019-01-03 | 18:31:37

يصل الإنسان، عندما يبلغ سنا متقدمة، إلى ما يطلق عليه بعض الخبراء مسمى "هضبة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الناصرة شجرة ميلاد اضاءة حفل سوق الميلاد تستعد استعدادات موسم السباحة نصف حالات الوفاة غرقا افتتاح شواطئ البحر برك سباحة اضاءة مصابيح السيارات خلال ساعات النهار طيلة فصل الشتاء كيلو غرام لحوم الدجاج مدينة طمرة اتلاف وزارة الصحة مندوبون ابراهيم عواد لحوم عابد زيدان اسراء اطلاق نار العفولة المحطة المركزية الناصرةطعن القدس ارمون هنتسيف عربي اطلاق نار شرطة سكين يهود اطلاق نار اصابة سطو مسلح زرازير عاملة شخص اخر الشرطة محطة وقود قرية مخدرات اكستازي حشيش الطيبة ضبط كمية الشرطة اعتقال مشتبه سعيد نعيم يافا مصرع زوجته كلوي انجيلا اشقر حادث طرق الفريديس طلاء دهان شاحنة انسكاب شارع الناصرة الشرطة تنظيف التزام تام اضراب عام يوم الارض ام الفحم وادي عارة محلات اغلاق جميع الذكرى الثامنة لرحيل وفاة الشاعر محمود درويش فلسطين رام الله اصابة عامل حادث عمل ورشة بلدة كفر ياسيف سقط عليه جسم ثقيل مستشفى شرطة كنان عرفات حمدان اصابة طفل مجد الكروم دهس حادث تعرض دورة سباحة سفريات سيارة أشرف محمد عمور سائق سيارة اجرة تكسي تفتيش نابلس تخريب سيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com