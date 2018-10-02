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بعد أيام على إطلاقه.. الهاكرز يخترقون آيفون الجديد!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر الخبير في أمن المعلومات بموقع Alibaba، مين جينغ، أن الهاكرز استطاعوا اختراق هاتف "آيفون- XS" الجديد بعد أيام من إطلاقه.



وأوضح جينغ أن مخترقين تابعين لمجموعة قراصنة إنترنت تدعى "Pangu"، تمكنوا من فك تشفير نظام "iOS 12" في أحد أجهزة "آيفون- XS"، علما بأن آبل أطلقت الهاتف والنظام رسميا قبل أيام فقط. وكدليل على الاختراق قاموا بنشر صور لبعض مراحل عمليتهم على الإنترنت.


ولم يستبعد الخبير أن يقوم الهاكرز في "Pangu" باختراق هاتف "آيفون- XS Max" الذي يعتبر نسخة مكبرة عن "XS"، إذ يعمل الجهازان بنفس نظام التشغيل، وبنفس المعالج "A12 Bionic"، ولديهما الكثير من التقنيات المشتركة.


وكانت آبل قد كشفت هواتفها "آيفون- XS" و"XS Max"  و"XR" الجديدة خلال مؤتمرها الأخير الذي عقد، في 12 سبتمبر الفائت، وكشفت معها عن نظام "iOS 12" الذي زودته بالعديد من البرمجيات التي أضافت ميزات جديدة على هواتف آيفون.




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