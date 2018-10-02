ميلانيا, تزور, مصر, بمفردها,

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أعلن النائب العام السعودي عقد الجلسة الأولى لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، الخميس،...
أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين السوريين اليوم الخميس، بأن أكثر من...
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة خسرت سوريا منذ وقت...
أكدت مصادر من أسرة السادات وفاة كاميليا ابنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن...
قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية الأربعاء إن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال...
عبّر مسؤول كبير في حزب الله اللبناني عن اعتقاده في قرب تشكيل الحكومة الجديدة في...
قال مسؤولون في إندونيسيا إن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين من سلسلة من الانهيارات...
دعت الكاتبة الكويتية فجر السعيد إلى التطبيع مع اسرائيل، وإدخال رؤوس الأموال...
أعلنت هندوراس وإسرائيل والولايات المتحدة أنها ستعقد محادثات تتناول مسألة افتتاح...
اتصل مسبار الفضاء (نيو هورايزونز) التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)...