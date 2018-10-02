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ميلانيا تزور مصر بمفردها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



غادرت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب الاثنين إلى إفريقيا في جولة تشمل أربع دول، في أول جولة طويلة خارجية تقوم بها بمفردها.



ومن المقرر أن تزور ميلانيا كلا من غانا ومالاوي وكينيا ومصر في جولة ستستمر نحو أسبوع وتركز فيها على قضايا الأطفال، حيث من المنتظر وصولها إلى أكرا اليوم الثلاثاء.


ولم يزر الرئيس ترامب إفريقيا منذ توليه السلطة في 2017، لكنه واجه انتقادات حادة بعدما ذكرت تقارير أنه استخدم عبارات مهينة في الإشارة إلى المهاجرين من الدول الإفريقية.




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