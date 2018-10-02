بوجبا, يضع, شرطًا, واضحًا, للبقاء, في, مانشستر, يونايتد,

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، وضع شرطًا لبقائه في صفوف الشياطين الحمر.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بوجبا، أكد أنه سيترك مانشستر يونايتد ما لم يتم الاستغناء عن مدرب الفريق الحالي، البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كان أعلن في وقت سابق أن منصبه في مأمن.وأضافت الصحيفة أن بوجبا أخبر زملاءه بأنه لا يستطيع الانشغال أكثر بعلاقته المتوتّرة مع مدرب الفريق، مبيّنا أنه يشعر بالحرج نتيجة مشاركته في خطط لعب لا يستطيع زملاؤه الاعتياد عليها.وقدّم بوجبا أداء محبطا في المباراة الأخيرة التي خسرها يونايتد أمام وست بنتيجة هام 1-3، يوم السبت الماضي، وتم استبداله في الدقيقة 70 وسط صافرات استهجان من الجمهور.من ناحية ثانية، كشفت الصحيفة عن أن مورينيو ربّما لن يشرك الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز طالما بقي مستواه على ما هو.ولم يتواجد اسم سانشيز في قائمة الفريق خلال مباراة وست هام، علما بأنّه يتقاضى 505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا.