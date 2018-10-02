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كفرمندا - شجار بين عائلتين على خلفية الانتخابات واعتقال مشتبهين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء 6 شبان تتراوح اعمارهم بين 20-30 عاما من سكان بلدة كفرمندا , وذلك على خلفية شبهات ضلوعهم في شجار عنيف وقع بين عائلتين ليلة امس على خلفية الانتخابات.


وافادت الشرطة انه خلال الشجار تم التراشق بالحجارة بين المتخاصمين مما تسبب باضرار لاحدى السيارات فيما لم يبلغ عن اصابات تذكر .

واشارت الشرطة انها تنوي اليوم الثلاثاء التقدم للمحكمة بطلب تمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .


الصورة توضيحية ليس الا ..
كفرمندا - شجار بين عائلتين على خلفية الانتخابات واعتقال مشتبهين




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