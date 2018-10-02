افتتاح المقر الانتخابي - الخيمة الطرعانية لمرشح الرئاسة في طرعان مازن محمود عدوي .

في احتفال مهيب، وبمشاركة الآلاف من أهالي قرية طرعان، من داعمين ومؤيدين وشركاء، تم مساء الأحد افتتاح المقر الانتخابي - الخيمة الطرعانية - لمرشح الرئاسة مازن محمود عدوي وقائمة الأخوة للعضوية.تألق وأبدع في عرافة الحفل، المحامي أشرف عدوي، والذي قام بالترحيب بالحضور، وطلب من الجمهور الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء هبة القدس والأقصى، وتم بعدها وبحماس استقبال مرشح الرئاسة على انغام أغنية "مازن يا نبض البلد" التي ترافق الحملة الاعلامية، وسط تفاعل كبير ولافت من قبل الجمهور.شمل برنامج الحفل قصيدة ألفتها وألقتها الطالبة أنوار علاء عدوي، وكانت بعدها الكلمة المركزية لمرشح الرئاسة مازن عدوي حيث استهلها بالترحيب بالحضور قائلا: "أرحب بكم جميعاً في لقائنا في الخيمة الطرعانية ... الخيمة التي طالما جمعت طرعان وكانت منارتها الاجتماعية والسياسية. انها خيمة كل الطرعانيين والطرعانيات ... أهلاً وشركاء درب. في هذه الليلة المباركة التي تصادف عشيّة الذكرى الثامنة عشرة لهبة أكتوبر المجيدة نجدّد العهد لشهدائنا وأرضنا ووطننا ونسأل الله أن يحفظ شعبَنا من كيد الكائدين وطمع الطامعين.نشكر أصحاب البيوت المحيطة والقريبة على حسن الضيافة ونطلب من كافة أنصارنا وكوادرنا الالتزام بالهدوء وعدم الازعاج واحترام حق الجيرة. نحن مقبلون على انتخابات لرئاسة وعضوية المجلس المحليّ المنوي اجراءها في الثلاثين من الشهر المقبل. كان موقفُنا ولا زال أننا نريدها عرساً ديموقراطياً واستحقاقاً طرعانياً بامتياز بعيداً عن كل أجواء التصعيد والشوائب الدخيلة على مجتمعنا وثقافتنا".نهج الإرهابوأضاف مازن عدوي: "ان نهجَ الارهابِ على أنواعِهِ غريبٌ عن مجتمعِنا وثقافتِه ولن نقبله على أهلنا الكرام ولن نقبل أن يكون محركّاً للعمليّة الانتخابية فالإرادات أكبر من كل العنجهيات وأبلغ من كل الكلام وأصدق من دمعة اعلامية... أنا على يقين أنكم – فرداً فرداً – قادرون بانتمائكم دحر كل المراهنات المزعومة التي يتبناها البعض. ان مخطط شراء الذمم لن يمر هنا ... الضمائر الحيّة لا تُباع ولا تُشترى ... خَيطو بغير هالمَسَلِة".الاقصاء والتهميشوتابع المرشح مازن عدوي: "كنا في موقع رئاسة المجلس المحلي ولم نهمّش أحد. عملنا قدر الامكان على خلق حالة من التطوير المتوازن في طرعان. تعاملنا مع أهل طرعان كما نعامل اهلنا ولم نفرق يوماً بين طرعاني وطرعاني ولم نتحرّى الانتماءات السياسية والانتخابية لأي مواطن ولم نحاسبه يوماً على انتماءاته. في الخمس سنوات الماضية عانت طرعان من ضغط رهيب على الأهالي ومن نهج الابواب والجوارير المقفلة والارهاب الوظيفي.في الخمس سنوات الماضية عانى أكثر من 60% من الطرعانيين من التهميش والاقصاء في كافة نواحي الحياة العامة. في هذه الفترة حُرمَتْ شريحة كبيرة من الطرعانيين من حقوقها الاساسية في التطوير وحتى بالتوظيف. في الخمس سنوات الماضية عرفت طرعان التمثيليات والمسرحيات الهزليّة ... مسرحيات الباصات والمظاهرات الوهميّة. لا يمكن أبداً أن نطوّر أحياء على حساب أحياء أخرى ... لا يمكن ان نخلق في طرعان فروقات جوهرية وأساسية بين أحيائها ... بهمتكم سنعود بإذن الله الى رئاسة المجلس المحلي ونعيد التوازن الى البلد.بسأل عن المنافس؟وأردف المرشح مازن عدوي قائلا: "بِسأل عن المنافس !!! اليوم كثار من أهل طرعان بنافسوك. اللي أرضه بالضمنه وحطيتو بالمخاسيف بنافسك ... اللي أرضه كانت وِحدِه وَحَدِه نتفتلو ياها وفوتو شريك مع 5 بقسيمه بنافسك...يللي اشترى أرض على الشارع الرئيسي ودفع فيها دم قلبو حتى تكون ضمان الو ولولادو وبدلتلو ياها بقسيمه بدرب المسرب بنافسك ... اللي أخذت من أرضو 55% وشايف جاره المقرب منك أخذت من %7 بنافسك. اللي حطيتو تحت غبرة الكسارة ولحد متسكر الكسارة بدقش مسمار بنافسك ... اللي حرمتو من فريق الفطبول بنافسك ... اللي حاربته بلقمة عيشه بنافسك ... الموظف اللي قصقصتو والموظف اللي بتضغط عليه بنافسك ... المواطن اللي حرمته من أرض الجبل بنافسك ...بتسأل عن المنافس ؟! كل طرعان بتنافسك.بحكي عن عصر النهضة. مفكر يوهم أهل طرعان انو البلد خلقت بآخر 2013 أو كانت بالعصر الحجري. سلمناك طرعان وجبلها الها ... لمين جبل طرعان اليوم؟ شو عملت بقضية الجبل؟ غير تلخيص الملف القديم شو عمل محاميك بالموضوع؟سلمناك طرعان ووقفها مزروع زتون ... وين أرض الوقف اليوم؟؟ وين زتونها؟؟سلمناك جبل طرعان بعد ان اسقطنا مخطط شيبولت في أيّار 2007 ... بعصر النهضة أقرّت أعلى هيئة تنظيمية في البلاد اقامة شيبولت على جبل طرعان.سلمناك طرعان بمدخلين ... بعصر النهضة صفّو مدخل واحد. سلمناك الكسارة وهي ضمن نفوذ مجلس طرعان وتخضع لقواعد بيئية صارمة للحد من تأثيرها على الأهالي ... بعصر النهضة صارت الكسارة كسارتين ورُبِع فوق الأرض وكسارة تحت الأرض.سلمناك مشروع قسائم بأسعار معقولة ودون التنازل عن ملكية أهل طرعان في أرض الجبل المخصصة للقسائم ... في عصر النهضة نطت الاسعار الى حوالي 5 أضعاف وصارت جلسات التنازل عن الملكية بالجملة.هيك سلمناك طرعان اللي كانت تقطع فيها المي ... وانت بدك تسلمنا اليوم طرعان والمي مع التأجيد والجبل مع المنهال والمنطقة التجارية مع يتسحاكي وشيبولت مع الأجوداه والكسارة الموسعة لايفين فسيد ... طرعان مش رايحه تسمحلك تكمل".واختتم المرشح مازن عدوي كلمته قائلا: "انه عهدٌ علينا أن نُخرج طرعان من هذه المخططات الخطيرة. نملك الرؤية الواضحة والمشروع الشامل للتعامل مع كافة القضايا الحارقة التي ابتلت فيها طرعان في هذه الفترة المنتهية. انه عهدٌ علينا أن نعيدَ النسيج الحقيقي لطرعان وأن نعيدَ التوازن في التطوير الى كافة أحيائها. انه عهدٌ علينا أن نعودَ للتعامل مع موضوع الأرض والمسكن ضمن قواعد عدم التفريط بالحقوق والتنظيم الاحتياجي لا الانتخابي".