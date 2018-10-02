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هندي ينحت تمثالا من الرمل تكريما لضحايا تسونامي إندونيسيا
2018-10-02 08:49:05
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هندي ينحت تمثالا من الرمل تكريما لضحايا تسونامي إندونيسيا
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