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2018-12-19 08:26:22
لعبة ببجي PUBG تجتاح العالم ... 200 مليون مستخدم
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2018-12-19 06:43:00
الطقس - منخفض جوي مصحوب بامطار
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2018-12-19 06:15:36
مصرع الشاب حذيفة حريري (21 عاما) من جلجولية متأثرا بجراحه اثر اصابته باطلاق نار في محطة وقود بمجيدو
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2018-12-18 23:09:00
الاتحاد الأوروبي: خطة سلام تتجاهل حل الدولتين مصيرها الفشل
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2018-12-18 21:33:26
اصابات خطيرة باطلاق نار قرب مفرق مجيدو
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2018-12-18 20:25:55
وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو
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2018-12-18 19:09:49
اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا
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2018-12-18 19:07:39
اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة
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2018-12-18 17:22:38
يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس
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2018-12-18 17:44:46
الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني
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2018-12-18 17:42:54
فوائد أوميغا 3 وفيتامين D لمرضى القلب والسرطان
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2018-12-18 17:39:41
نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي
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2018-12-18 15:00:00
شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان
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شاهد الروبوتات الروسية في المعركة!
2018-10-02 08:48:24
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شاهد الروبوتات الروسية في المعركة!
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