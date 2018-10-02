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طفل بلقيس يشاركها فيديو كليبها الجديد "أهلاً يا ماما"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرحت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "أهلاً يا ماما" من كلمات وألحان سيف فاضل ومن إخراج المخرج الإيطالي فابريزيو نوتاري وذلك عبر"يوتيوب".



وكان لافتاً مشاركة طفلها ( ​تركي بن سلطان​ ) لها في الكليب يُعدّ هذا أوّل ظهور كامل له؛ لأنّها لم تكشف عن صورة واضحة له حتى الآن.


ويحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية حيث تخطى في أقل من 24 ساعة الـ220 ألف مشاهدة.


من ناحية أخرى كانت حذّرت بلقيس بالأمس الجمهور لشبكة كبيرة للنصب والإحتيال تستغل إسمها حيث أعلنت ذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مشيرةً إلى أن إحدى المتابعات وقعت ضحيتها وخسرت حوالي الـ200 ألف ريال.




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