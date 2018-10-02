رونالدو:, محمد, صلاح, لا, يستحق, جائزة, أفضل, هدف,

اعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو فوز المصري محمد صلاح بجائزة أفضل هدف في العام 2018، أمراً غير عادل، معتبراً أن الهدف المقصي الذي سجله لحساب فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي الأفضل خلال السنة.

وكان الهدف الذي أحرزه لاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح في مرمى إيفرتون فاز بجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف في العام، متفوقاً على هدف كريستيانو رونالدو الذي ساهم بقوة في تخطي ريال مدريد لعقبة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وهدف الويلزي غاريث بايل المذهل من ركلةٍ خلفية أيضاً ضد ليفربول في نهائي البطولة الأوروبية.وجاء إعلان رونالدو الجريء في فيديو بث مباشر عبر حسابه على إنستغرام.وبينما أقر اللاعب البرتغالي بأنَّ هدف صلاح كان جيداً، فإنه قال إنَّه لا شك أنَّ هدفه كان أفضل، «فهدف محمد صلاح كان جيداً. لكنَّ الهدف العكسي الذي سجلته – لنكن جادين -، هدفي الذي سجلته من ركلةٍ خلفية كان رائعاً للغاية، كونوا صادقين ولا تخدعوا أنفسكم. بالطبع كان هدفي هو الأفضل».وأضاف كريستيانو رونالدو في الفيديو، «لستُ منزعجاً، فأحياناً تفوز وأحياناً تخسر. وأنا حافظتُ على أدائي لـ 15 عاماً. لذا أنا سعيد».