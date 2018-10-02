الناصرة:محاضرة, حول, قانون, القومية, بتنظيم, نوادي, الليونز‎,

اقيم في فندق رمادا في مدينة الناصرة مساء الاثنين لقاء اجتماعيا بعنوان "ما بعد قانون القومية" بتنظيم نادي الليونز في الناصرة ورئيسه د.الياس اسحاق ونادي عين العذراء برئيسته ديانا اسحاق .افتتح اللقاء د.الياس اسحاق رئيس نادي ليونز الناصرة مرحبا بالحضور ، من ثم قدم القاضي المتقاعد سليم جبران نائب رئيس المحكمة العليا السابق محاضرة حول قانون القومية وحاوره القاضي المتقاعد توفيق اكتيلي نائب رئيس المحكمة المركزية السابق.وفي حديث للصنارة نت مع د.الياس اسحاق رئيس نادي الليونز في الناصرة قال:"ضمن نشاطات وفعاليات النوادي في الناصرة قمنا اليوم باستضافة القضاه المتقاعدين توفيق كتيلي وسليم جبران لنتحدث عن موضوع الساعة وهو قانون القومية ، حيث نعمل في نوادي الليونز دائما متابعة المواضيع التي تهم ابناء شعبنا".