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مصطفى حسن نعامنه ابواحمد عرابة في ذمة الله



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نتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم مصطفى حسن احمد نعامنة ابو احمد وسيشيع جثمانه الى مثواه اليوم الساعة الحادية عشرة من بيته في حي الجلمة - الشاحوط - الى المقبرة الجديدة . 


انا لله وانا اليه راجعون .




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1. رحم الله مصطفى حسن ويجب العمل على تخليد ذكراه لما قام به من اجل البلد.. -
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