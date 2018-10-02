بيت, جن, تستقبل, الالاف, الزوار, في, مهرجان, كان, زمان,

استقبلت قرية بيت جن وعلى مدار يومي الجمعة والسبت الاف الزوار الذين حضروا لمشاركة أهالي القرية في مهرجان كان زمان السادس "باب السر" .

لمهرجان كل الازمان ... " مهرجان كان زمان" في بيت جن هنالك اهداف عدة أهمها دعم الاقتصاد المحلي ومنح الفرصة امام كل من هو غير بيت جني ان يرى "جنات ع مد النظر" فليس بالسر جمال الطبيعة الذي تتمتع به قرية بيت جن بالإضافة الى احياء التراث، تراث الأجداد واطلاع جيل اليوم على حياة وتاريخ اجدادنا .





هذا العام، تماما ومثل كل مهرجان، انتظر زوار الحدث الكبير الكثير من المفاجات, كما واقيمت في مراكز القرية وأزقتها بسطات لبيع كل ما أمكن من مأكل ومشرب، أشغال وفنون يدوية, وأقيمت عروض لفنون تشكيلية ورسومات ورافق هذا البرامج حفلات غنائية شاركت فيها فرق محلية وقطرية بالإضافة الى العراضة وزاوية خاصة تُحاكي الحياة التي عاشها اجدادنا، بالإضافة الى مشاركة مميزة من منظمة الشيف الإسرائيلي حيث شارك شيفز من جميع الطوائف في مهرجان بيت جن .

المهرجان السادس لبيت جن ينظم تحت رعاية المركز الجماهيري في مجلس بيت جن المحلي، وزارات تطوير الجليل، السياحة، الثقافة والفنون، مفعال هبايس، منظمة الشيف الإسرائيلي وجمعيات بيت جنية: نسيج، بيت جن تجمعنا، افاق المستقبل وجمعية الجرمق.



رئيس مجلس بيت جن السيد بيان قبلان بارك هذا الحدث الكبير ورافق المهرجان من بدايته وحتى الختام، وفي حديث لمراسلنا قال:" مهرجان كان زمان هو مهرجان من اجل تطوير السياحة في القرية ودعم المصالح التجارية في بيت جن، أهل القرية معروفين بكرم اخلاقهم وضيافتهم واستقبال الضيف، نقول لجميع الزائرين اهلا وسهلا، وجميعنا نرى سعادة اهالي القرية بهذا المنظر الجميل وبالشوارع الممتلئة بالزوار والاهل ... مهرجان كان زمان هو عرس بيت جني عريق واثبت نفسه في المهرجانات السابقة وسيبقى كذلك".

بهدف انتاج مثل هذا المهرجان الكبير واظهاره في اجمل حلة واحلى طلة، هنالك " اسرة" كبيرة تعمل جاهدة من اجل إنجاح هذا الحدث الضخم وذلك بإدارة مهنية من طاقم المركز الجماهيري الى جانب المجلس المحلي برئيسه، أعضائه وموظفيه والعشرات من المهنيين والاخصائيين في انتاج مهرجانات ضخمة.



مدير المركز الجماهيري الأستاذ راضي قبلان تحدث عن المهرجان قائلا:" مهرجان كان زمان هو المهرجان السادس على التوالي في بيت جن، حيث تخللت السنوات الماضية عدة مهرجانات اخرى تشمل مواضيع سياحية وتربوية وتثقيفية ومواضيع اخرى، ومع الزمن وصلنا الى استنتاج ان المهرجانات حولت بيت جن خلال السنوات الاخيرة الى معلم سياحي على الخارطة السياحية في البلاد وخارجها ، المهرجان يدعم الاقتصاد المحلي حيث نسعى جاهدين من اجل منح الفرصة امام المصالح التجارية المحلية في عرض منتوجاتهم للبيع".