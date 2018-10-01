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نتنياهو: من المؤسف أن الحكومة اللبنانية تضحي بسلامة مواطنيها للتغطية على حزب الله



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في اول تعقيب صادر عن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو على الجولة التي نظمها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لسفراء الدول الاجنبية تفنيدا لإدعاءات نتنياهو امام الجمعية العمومية حول مصانع الصواريخ في الجنوب اللبناني جاء في بيانه مساء اليوم الثلاثاء على لسان نتنياهو: "حزب الله يكذب للمجتمع الدولي بشكل سافر من خلال الجولة الدعائية الخادعة التي قام بها وزير الخارجية اللبناني اليوم حين اصطحب سفراء أجانب إلى ملعب كرة القدم ولكنه امتنع عن زيارة المصنع التحت أرضي المتاخم له حيث يتم إنتاج الصواريخ العالية الدقة.

فليسأل السفراء أنفسهم لماذا انتظر الطرف اللبناني ثلاثة أيام قبل القيام بتلك الجولة. حزب الله يعمل بشكل اعتيادي على إخلاء معداته من المواقع التي تم الكشف عنها. من المؤسف أن الحكومة اللبنانية تضحي بسلامة مواطنيها من خلال التغطية على حزب الله الذي أخذ لبنان رهينة في إطار عدوانه على إسرائيل".





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