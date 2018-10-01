عرابة:, 4, اصابات, متفاوتة, اثر, حادث, طرق, بين, سيارتين, خصوصيتين,

وقع مساء اليوم الاثنين حادث طرق على الشارع الرئيسي في عرابة بين مركبتين خصوصيتين مما اسفر عن ٤ اصابات وصفت بالطفيفة .

طواقم الاسعاف التابعة لمركز البيروني في المدينة وصلت الى مكان الحادث وباشرت في علاج المصابين ومن ثم نقلهم الى مستشفى بوريا في طبريا لاستكمال العلاج