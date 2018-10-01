عرابة:, 4, اصابات, متفاوتة, اثر, حادث, طرق, بين, سيارتين, خصوصيتين,

طواقم الاسعاف التابعة لمركز البيروني في المدينة وصلت الى مكان الحادث وباشرت في علاج المصابين ومن ثم نقلهم الى مستشفى بوريا في طبريا لاستكمال العلاج
طواقم الاسعاف التابعة لمركز البيروني في المدينة وصلت الى مكان الحادث وباشرت في علاج المصابين ومن ثم نقلهم الى مستشفى بوريا في طبريا لاستكمال العلاج
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