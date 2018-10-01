تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 15:00:00 شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان |  2018-12-18 15:00:59 المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا |  2018-12-18 15:00:18 ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار |  2018-12-18 15:00:07 100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية |  2018-12-18 14:03:31 فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة |  2018-12-18 13:54:59 فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله |  2018-12-18 13:38:55 متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل |  2018-12-18 13:15:07 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تحتفل بالميلاد وتكرّم المعلمات المتقاعدات |  2018-12-18 12:32:55 رسميا - رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد |  2018-12-18 11:40:56 اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات |  2018-12-18 11:32:06 تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل |  2018-12-18 11:05:35 النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو |  2018-12-18 11:01:59 فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل" |  2018-12-18 10:42:37 اكتشاف جسم وردي غامض يدور حول الشمس |  2018-12-18 10:32:50 منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عرابة: 4 اصابات متفاوتة اثر حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين



  |     |   اضافة تعليق



وقع مساء اليوم الاثنين حادث طرق على الشارع الرئيسي  في عرابة بين مركبتين خصوصيتين مما اسفر عن ٤ اصابات وصفت بالطفيفة . 

طواقم الاسعاف التابعة لمركز البيروني في المدينة وصلت الى مكان الحادث وباشرت في علاج المصابين ومن ثم نقلهم الى مستشفى بوريا في طبريا لاستكمال العلاج 

 





كلمات متعلقة

عرابة:, 4, اصابات, متفاوتة, اثر, حادث, طرق, بين, سيارتين, خصوصيتين,
- يوسف مارون

تابعونــا

شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان 2018-12-18 | 15:00:00

أصيب رجل بالخمسينات من عمره جراء احتراق سيارته في كيبوتس أفيكيم بين طبريا...

المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا 2018-12-18 | 15:00:59

أقيمت في العاصمة التونسية اليوم ندوة خاصة على القدس بحضور ومشاركة شخصيات تونسية...

فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة 2018-12-18 | 14:03:31

اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال 12 مشتبها (18 - 45 عاما من عبلين الناصرة ويافة الناصرة...

متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل 2018-12-18 | 13:38:55

يستدل من معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن متوسط الأجور الشهرية الإجمالية...

اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات 2018-12-18 | 11:40:56

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية اليوم الثلاثاء لائحة اتهام...

تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل 2018-12-18 | 11:32:06

مددت محكمة الصلح في عكا اليوم الثلاثاء فترة اعتقال شاب من عكا بشبهة الضلوع في...

النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو 2018-12-18 | 11:05:35

تربع اللاعب مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ونجم فريق ريد بول زلتسبورغ على عرش هدافي...

منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) 2018-12-18 | 10:32:50

لقي 88 مواطنا عربيا مصرعهم في حوادث طرق من بداية العام 2018 ، حيث قُتِل أربعة منهم في...

كلية سخنين تنتفض لتقول لا للعنف كلية سخنين تنتفض لتقول لا للعنف 2018-12-18 | 10:27:38

عقد يوم الأحد الموافق 16/12/2018، تحت رعاية قسم الدراسات العليا في كلية سخنين لتأهيل...

اتهام شقيقين من الطيرة بقتل لؤي ابو خيط طعنا بالسكين اتهام شقيقين من الطيرة بقتل لؤي ابو خيط طعنا بالسكين 2018-12-18 | 10:15:15

جاءنا في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي :" قدمت صباح هذا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غرق دلو اصابة طفل رضيع شقيب السلام سقط النقب مستشفى شرطة اصابة شاب المكر تعرض لاطلاق نار حي القرية اسعاف عوض نعيمي نعيمة مستشفى مصرع اصابة الرامة الزراعية التكنولوجية الثانوية المدرسة تحتفل تخريج فوجها طلابها ال 54 لثلاثاء اضراب عام شامل الوسط العربي يشمل المدارس المتابعة قرار الالتزام مظاهرة قطرية سخنين تسرب مادة امونيا مصنع قرب نهاريا فجر اليوم لوحمي هغيتؤوت جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات انزلاق سيارة حرجة رضيعة طفلة دير الاسد اسعاف نهر الاردن سقوط حادث كنيسة حطين تدنيس تخريب نصب تذكاري كنيسة الله جبل الشرطة تحقيق بسام صباح ابو الجاسر اختفاء البحث قرية طرعان عائلته تناشد الجمهور الشرطة طبخة اليوم منال العالم مطبخ لازانيا الكوسا رمضان 2016 وصفة تحضيررضا عثامنة محمد كفر قرع مصرع الشاب لائحة اتهام اتحاد ابناء ام الفحم زلفه ركلات ترجيح ارتقاء للدرجة الاولى ضمان محمد زريقي شاب دهس جاهة صلح مصرع وفاة شاب كفر كنا هدنة ام الفحم تخريج حفلات طلاب مدارس نعليمات خاصة لا صحافة لجنة اولياء امور طلاب بلدية شاب عامل قطف ثمار حقل كرم الجليل الاعلى اصابة لدغة أفعى رقطاء جدرا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com