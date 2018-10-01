غدا, الثلاثاء, وقفة, تضامنية, مع, اغبارية, قبالة, محكمة, حيفا,

تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمشاركة في الوقفة التضامنية، التي ستجري يوم غد الثلاثاء الساعة 11 قبل الظهر قبالة المحكمة المركزية في حيفا، مع القيادي في حركة أبناء البلد، رجا اغبارية، الذي يقبع في المعتقل، ويواجه محاكمة جائرة استبدادية، لكم الافواه، ومنع حرية التعبير والكفاح السياسي، ضد السياسة العنصرية والاحتلال.

وتأتي هذه الوقفة، استمرارا لوقفات تضامنية مع اغبارية جرت في الأسبوع الماضي في أم الفحم والناصرة. وتؤكد المتابعة على أن هذا الاعتقال وهذه الحاكمة، ضد القيادي في حركة أبناء البلد رجا اغبارية، انعكاس آخر لسياسة كم الأفواه وقمع حرية التعبير، فهذه الملاحقة تجري على خلفية منشورات في شبكات التواصل، وهذه سياسة تتصاعد ضد جماهيرنا، في محاولة بائسة لمنعها من النضال والكفاح ضد الاستبداد والقمع، ووقوفنا الى جانب اغبارية هو أمر واجب وطنيا، وأيضا دفاعا عن حرية عملنا السياسي وكفاحنا.