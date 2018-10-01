جبارين:, الاضراب, والنضال, يوحّدان, شعبنا, الفلسطيني, في, مواجهة, المخاطر, والتهديدات,

"الاضراب هذا العام يوحّد ابناء وبنات شعبنا الفلسطيني، فبالإضافة الى احياء ذكرى الشهداء، فإننا نُطلق رسالة الوحدة الفلسطينية وان شعبنا موحد في كافة أماكن تواجده في مواجهة الأخطار الكبيرة التي تواجهه وتهدد حقوقه الوطنية، وخاصة المؤامرات الامريكية ضد حقوق شعبنا وقانون القومية الذي يتنكر لوجودنا"، هذه ما قاله النائب د. يوسف جبارين في كلمته السياسية خلال زيارات وفد لجنة المتابعة لأضرحة الشهداء إلى أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى.

وأضاف النائب جبارين الذي تحدث امام ضريح الشهيد احمد ابو صيام في معاوية: "هنا في اسرائيل نناضل للمساواة والعدالة والاعتراف بهويتنا الجماعية والقومية، كما ونناضل لإحقاق حق شعبنا الفلسطيني بتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ونناضل من اجل احقاق حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم".

وفي نهاية كلمته، قال جبارين: "ان نضالنا الجماهيري والشعبي هو السلاح السياسي الأقوى الذي نملكه كمجتمع يعاني من التمييز، العنصرية والإقصاء، ومن هنا اهمية تعزيز هذا النضال وتقويته بوحدة وطنية، وهي مسؤوليتنا جميعًا. ومن هنا، من امام اضرحة الشهداء، فإننا نجدد العهد ونواصل النضال بعزيمة في كل المحافل المحلية والدولية والحقوقية نحو تحقيق حقوقنا، ولن يضيع حق وراءه مطالب".

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