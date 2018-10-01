دخان:, مستمرون, في, النضال, من, اجل, القضية, التي, استشهد, شهداؤنا, الأبرار, من, أجلها,

قام وفد من جبهة الناصرة الديمقراطية والحزب والشبيبة الشيوعية، بمشاركة وفد لجنة المتابعة لقضايا الجماهير العربية بزيارة النصب التذكاري لشهداء هبة القدس والاقصى، في مدينة الناصرة، ووضع اكاليل الزهور.

وكانت جبهة الناصرة قد دعت، في بيان سابق لها، جماهير شعبنا إلى الوقوف جنباً الى جنب مع كل القوى المكافحة من أجل السلام العادل والمساواة والديمقراطية، ولإنجاح الإضراب العام لكل شعبنا في ظل "قانون القومية" العنصري - قانون الابرتهايد الإسرائيلي، الذي يحاول ان يقذف بشعبنا خارج الجغرافيا وخارج التاريخ وخارج المستقبل وخارج الحقوق, وسائر القوانين المشابهة، التي تشرعن دعوات "الترانسفير"، وتسعى لإلغاء وجودنا كشعب ولغة وتاريخ وثقافة، على ارض الآباء والأجداد.



وخلال الزيارة أكد مصعب دخان، رئيس قائمة الجبهة لانتخابات بلدية الناصرة، على اهمية إحياء الذكرى هذا العام في ظل قانون القومية الذي يفتك بهويتنا الفلسطينية. وقال دخان: " نأتي الى هنا اليوم لنقول لشهدائنا الابرار اننا باقون على العهد ومستمرون في النضال من اجل القضية التي استشهدوا من اجلها، وهذه فرصة لنقول للعالم اجمع اننا موحدون ومستمرون في النضال من اجل نصر قضينا الفلسطينية حتى الاستقلال وعودة اللاجئين وإعلان القدس عاصمة لدولة فلسطين.وتحدث رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، امام ضريح الشهدا فاشار الى أن هذه هي المرحلة الخامسة من فعاليات اللجنة إحياءاً لذكرى شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل قضيتنا العادلة. واكد بركة على اهمية الاضراب في هذا اليوم بمشاركة الشعب الفلسطيني في كل مكان تواجده.وفي كلمته، أكد أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة أن ذكرى هبة القدس والأقصى تعود علينا هذا العام في ظل القانون العنصري "قانون القومية" الذي يحاول سلخنا عن هويتنا، وفي هذه الزيارة لأضرحة الشهداء نؤكد إننا باقون على العهد ومواصلين الالتفاف خلف قضايا شعبنا.