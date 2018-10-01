نجوم, لبنان, يهنئون, مايا, رعيدي, بتتويجها, بلقب, ملكة, جمال, لبنان,

هنأ العديد من النجوم اللبنانيين ملكة جمال لبنان ​مايا رعيدي​ بفوزها باللقب، حيث كتبوا تعليقات مهنئة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وكان من بينهم:​إليسا​: "الناس يقولون أنك تبدين مثل جورجينا رزق وأنت بالفعل! آمل حقا أن تفعلين نفس النتيجة! كل الحب".​هبة طوجي​: "مبروك للجميلة مايا رعيدي لقب ملكة جمال لبنان، للصبية الملكة تاج وصولجان".​نيللي مقدسي​: "مبروك للبنان بمايا رعيدي ملكة جمال بتستاهل اللقب وخلتنا كلنا فخورين بجمال هل بلد هيدا لبنان الحلو بعيون كل الدني".​سيرين عبد النور​: "مبروك لمايا رعيدي اللقب وموفقة بمشوارها، ولكن حفل ملكة جمال لبنان كان ممكن يكون بعد اجمل لو ذكروا ميشال حجل الوصيفة السابقةلملكة جمال لبنان 2016 وساعدوا للتبرع لعلاجها، كانت فعلاً أصبحت رسالة جمال حقيقي".​ليا بو شعيا​: "ألف مبروك مايا رعيدي للحصول على لقب ملكة جمال لبنان 2018".​مروان حداد​ نشر صورتين له مع رعيدي وعلق عليهما :"مبروك مايا رعيدي".