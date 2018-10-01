مفاجأة, كبيرة, في, قائمة, ريال, مدريد, لمواجهة, تسيسكا, موسكو,

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يسعى الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جرمان، إلى تغيير أجواء الدوري...
يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحديا حقيقيا مع فريقه يوفنتوس الإيطالي،...
أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنه سيحاول...
قام المدافع الدولي الكولومبي جيسون موريلو، نجم فالنسيا، بتوديع زملائه في فريق...
استقر برشلونة على اسم المدافع الذي سيوقع معه، لسد العجز بخط الدفاع، بعد إصابة...
يرى البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه سيواجه تحديا مختلفا...
اعتبر روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح يمتلك المواصفات...
تحدثت تقارير عديدة بأن البرتغالي جوزيه مورينيو، المقال حديثا من تدريب مانشستر...
قال جوزيه مورينيو إنه لا يزال يمتلك مستقبلا في عالم كرة القدم بعد أن أقيل الثلاثاء...
تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الانتصار (3-1) على كاشيما أنتلرز...