الرامة:, مصرع, نزار, فياض, (59, عاما), بحادث, قرب, البقيعة,

واصيب في الحادث ايضا شاب اخر باصابات طفيفة نقل على اثرها للمستشفى لاستكمال علاجه هناك .

لقي نزار شحادة/فياض يبلغ من العمر (59 عاما) من الرامة مصرعه اليوم الاثنين اثر تعرضه لحادث طرق مروع قرب البقيعه صباح اليوم الاثنين

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