الرامة:, مصرع, نزار, فياض, (59, عاما), بحادث, قرب, البقيعة,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي، ما يلي:"وفق معلومات...
قال رئيس حزب العمل افي غباي، انه وبعد انتخابه لمنصب رئيس الحكومة سيقوم بالإعلان...
قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الاربعاء غائماً جزئيا الى غائم وشديد...
اسفر حادث طرق في شارع يهودا هيميت في مدينة يافا عن اصابة شاب 30 عاماً بجراح خطيرة...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع...
قام السيد هاني ابو ليلى من وجهاء قرية قوصين بجانب مدينة نابلس وكذلك السيد عبد...
في احتفال رسمي بحضور نائب وزير الصّحة، مدير عام وزارة الصّحة وكبار موظّفيها،...
تم بعد ظهر اليوم الثلاثاء انتخاب الدكتور صفوت ابو ريا رئيس بلدية سخنين، نائبا...
يستعد مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة لافتتاح غرف العمليات والولادة...
أعلنت هيئة المياه في اسرائيل ان مستوى بحيرة طبريا قد زاد بمقدار 68 سم منذ بداية...