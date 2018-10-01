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الرامة: مصرع نزار فياض (59 عاما) بحادث قرب البقيعة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي نزار شحادة/فياض يبلغ من العمر (59 عاما) من الرامة مصرعه اليوم الاثنين اثر تعرضه لحادث طرق مروع قرب البقيعه صباح اليوم الاثنين 



واصيب في الحادث ايضا شاب اخر باصابات طفيفة نقل على اثرها للمستشفى لاستكمال علاجه هناك . 




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