دمشق:, تواصل, عملية, إزالة, الأنقاض, والركام, من, اليرموك,

تتواصل عملية إزالة الأنقاض والركام من الشوارع الرئيسية والفرعية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا، بإشراف اللجنة العليا المشرفة والمعنية، المشكّلة من مهنيين وأصحاب خبرات ومهندسين وفنيين وغيرهم.

وأفادت اللجنة العليا المشرفة، بأنه تم حتى الآن تنظيف شوارع: اليرموك بشكلٍ كامل، وفلسطين، ولوبية، والمدارس (شارع القدس)، وصفد من الطرفين، ومعظم الحارات الجانبية الواقعة على طرفيه، وحيفا، وصفورية، والحولة، ويازور، والخليل، وفرن حمدان المؤدي لشارع الـــ15، ومؤسسة الكهرباء من شارع اليرموك حتى شارع الــ30، والشجرة الواصل بين مدخل شارع فرن أبو فؤاد وشارع الثلاثين، وأبو اسكندر.وأشارت إلى أنه جرى تنظيف ساحات جامعي الوسيم وفلسطين وساحة شارع فلسطين، وتنظيف بعض الحارات العريضة نسبياً والمطلة على شارع اليرموكالرئيسي.وبينت اللجنة أنه تم البدء بفتح حارة المغاربة، التي لحقت بها أضرار كبيرة، وتوقعت أن يتم الانتهاء من ترحيل الأنقاض من داخل الحارة ومربعها خلال أيام قليلة.