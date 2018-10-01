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أفضل غذاء لمرضى السكري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يؤدي التغيير البسيط في النظام الغذائي إلى منع تطور الأعراض الأساسية للنوع الثاني من مرض السكري، مثل تكرار التبول وفقدان الوزن المفاجئ.



وقد اتضح لباحثين من السويد أن تناول أطعمة تحتوي على حبوب كاملة يخفض خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري، بعد متابعتهم للحالة الصحية لأكثر من 55 ألف شخص على مدى سنوات طويلة.


ويشير الباحثون إلى أن مثل هذه البحوث شملت الأمريكيين فقط، الذين كانوا يحصلون على منتجات حبوب كاملة أساسها القمح. والآن بدأ العلماء يهتمون بالحبوب الأخرى المحتوية على الألياف الغذائية والمواد النشطة بيولوجيا.


وبينت النتائج أن لجميع أنواع الحبوب الكاملة تأثيرا إيجابيا في تخفيض خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري وأعراضه. ومن بين هذه الحبوب، الجاودار والشوفان. كما ينسب إلى الأطعمة المفيدة الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والمعكرونة والأرز البني والشعير والذرة والحنطة السوداء والبرغل.




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