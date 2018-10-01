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تعقبت السلطات المحلية في زامبيا تمساحا أرعب سكان البلاد الذين اطلقوا عليه اسم...
أعلن فريق من علماء الفلك، الاثنين، اكتشافهم لأبعد جسم معروف في النظام الشمسي،...
كشف موقع "Mobile Fun" عن تسريبات جديدة خاصة بهاتف سامسونغ من الطراز "غالاكسي إس 10"، تكشف...
أشارت شائعات حديثة، إلى أن شركتي أبل وسامسونغ ستوحدان جهودهما لتصنيع هاتف ذكي...
يبدو أن الإنترنت والخصوصية لا يجتمعان، فبعد تعقب زياراتك المختلفة وكل المواقع...
أعلن تطبيق إنستغرام لمشاركة الصور والفيديوهات، الاثنين، عن إضافة ميزة الرسائل...
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لطائرة إماراتية بدت وكأنها مرصعة...
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أطلقت شركة "بوينغ بيزنيس جتس"، الاثنين، طرازا جديدا من طائرة 777 إكس الخاصة خلال...
كشفت بعثة آثار سويدية عن مقبرة أثرية تعود إلى عصر الأسرة الفرعونية الثامنة عشر في...