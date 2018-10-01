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صحيفة: تدخل نرويجي لاتمام صفقة تبادل الاسرى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 نقلت صحيفة الاخبار اللبنانية عن مصدر في المقاومة حدوث "تدخل نرويجي لإتمام صفقة تبادل الأسرى"، مشيراً إلى أن موقف حماس لا يزال ثابتاً بأن "ثمن الجنود صفقة تبادل مشرفة مثل صفقة وفاء الأحرار عام 2011"، لكن "مع ليونة في بعض الشروط المسبقة التي وضعتها الحركة لبدء المفاوضات مثل الإفراج عن جميع الأسرى المعاد اعتقالهم من صفقة شاليط".



وذكر المصدر أن النرويجيين تسلموا، عبر مبعوثهم الذي زار غزة خلال الشهر الماضي، رداً إيجابياً يرحب بوساطتهم، فيما نقل أن بلاده وعدت بتقريب وجهات النظر مع الإسرائيليين.




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