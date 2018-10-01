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أهالي كفركنا يحيون ذكرى هبة القدس والاقصى بزيارة لضريحي الشهيدين محمد طه وغالب خمايسي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



زار اهالي من كفركنا يتقدمهم اهالي الشهداء , اليوم الاثنين ضريحي الشهيدين محمد حسن طه , وغالب خمايسي .






ومن المتوقع ان تنطلق حافلة من كفركنا للمشاركة في المسيرة القطرية في تمام الساعة الرابعة عصرا .




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