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المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى



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واصل عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة .


وتأتي اقتحامات اليوم استمرارا لاقتحامات واسعة شهدها المسجد طيلة أيام عيد العُرش اليهودي الذي تواصل لثمانية أيام تنتهي اليوم.


وينفذ المستوطنون جولات مشبوهة في أرجاء المسجد، ويستمعون إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم، ويحاولون أداء صلوات تلمودية في منطقة باب الرحمة داخل الأقصى المبارك.







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