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مصرع رجل (50 عاما) من الرامة بحادث طرق قرب البقيعة



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لقي رجل يبلغ من العمر 50 عاما من الرامة مصرعه اليوم الاثنين اثر تعرضه لحادث طرق مروع قرب البقيعة صباح اليوم الاثنين .


واصيب في الحادث ايضا شاب اخر باصابات طفيفة نقل على اثرها للمستشفى لاستكمال علاجه هناك .


جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية ان حادث طرق وقع صباح اليوم الاثنين بين حوسين والبقيعه , بين سيارتين خصوصيتين وطواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل المركزي تعمل على تخليص عالقين .

واضاف  ظاهر:" اسفر الحادث عن اصابتين الاولى وصفت بالحرجه توفي متأثرا بها والثانيه بالطفيفه وتم نقل المصابان للمشفى لتلقي العلاج.




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