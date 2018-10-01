مصرع, رجل, (50, عاما), من, الرامة, بحادث, طرق, قرب, البقيعة,

لقي رجل يبلغ من العمر 50 عاما من الرامة مصرعه اليوم الاثنين اثر تعرضه لحادث طرق مروع قرب البقيعة صباح اليوم الاثنين .

واصيب في الحادث ايضا شاب اخر باصابات طفيفة نقل على اثرها للمستشفى لاستكمال علاجه هناك .جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية ان حادث طرق وقع صباح اليوم الاثنين بين حوسين والبقيعه , بين سيارتين خصوصيتين وطواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل المركزي تعمل على تخليص عالقين .واضاف ظاهر:" اسفر الحادث عن اصابتين الاولى وصفت بالحرجه توفي متأثرا بها والثانيه بالطفيفه وتم نقل المصابان للمشفى لتلقي العلاج.