الاعتداء, على, سيارة, موظفة, بمجلس, طرعان, وتكسير, زجاجها,

وقد اسفر الحادث عن اضرار جسيمة دون اصابات تذكر .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .

تحقق شرطة كفركنا في ملابسات اقدام مجهولين ملثمين فجر اليوم الاثنين على تحطيم وتكسير زجاج سيارة موظفة في مجلس محلي طرعان .

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