كلوب:, صلاح, ليس, سعيدا,

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن نجمه محمد صلاح، "ليس سعيدًا بمستواه الحالي".

وشارك الدولي المصري خلال مواجهة تشيلسي، أمس السبت، أساسيًا، ولكنه خرج في الدقيقة 66 لصالح السويسري شيردان شاكيري.وأجاب كلوب، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، على سؤال بشأن شعور الفرعون، بقوله: "بالطبع صلاح ليس سعيدًا بنفسه، كيف يمكن أن يكون؟".وأضاف: "هذا وضع طبيعي، ولذلك أنا موجود كمدير فني، وسوف نتحدث عن ذلك، والأمر سهل بالنسبة لي لأنني لا أقرأ الصحف، ولكن اللاعبون يفعلون".وتابع: "في نهاية الموسم سيقول الناس نحن آسفون لما قلناه، وكل شيء جيد، وطالما صلاح يؤدي المطلوب منه، فأنا راض تماما".