الطقس:, أجواء, خريفية, وأمطار, محلية, متفرقة,

يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية في بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة لطيفة في المناطق الجبلية حارة نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .وغداً الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وكذلك الاربعاء يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .أما الخميس يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.