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ساعة من التمارين يومياً تخلصك من البروتينات السامة في العضلات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفادت دراسة دولية حديثة، بأن ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة واحدة يوميا، تساعد على إزالة البروتينات السامة من العضلات، وتسهم في علاج ضعف وضمور العضلات.


الدراسة أجراها باحثون في جامعة ساو باولو البرازيلية، بالتعاون مع باحثين من الولايات المتحدة والنرويج، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Scientific Reports) العلمية.


وأوضح الباحثون أن نمط الحياة المستقرة وما يصاحبه من الجلوس لفترات طويلة، ينجم عنه تراكم البروتينات السامة وغير المعالجة بشكل كاف في خلايا العضلات، وبالتالي يؤدي إلى ضعف العضلات أو الوهن.


وأضافوا أن هذه الحالة هي عبارة عن خلل وظيفي عضلي يؤثر على كبار السن، أو الأفراد الذين يعانون الإصابة بالعصب الوركي الذي يصيب المرضى ممن يظلون لفترات طويلة طريحي الفراش، أو العمال الذين يقضون ساعات طويلة جالسين.


ولرصد تأثير التمارين الرياضية على المصابين بالعصب الوركي، أجرى الفريق دراسته على مجموعة من الفئران المصابة بهذه الحالة، وقسموهم إلى مجموعتين.وانخرطت المجموعة الأولى في التمارين الرياضية لمدة ساعة واحدة يوميا 5 مرات أسبوعيا، فيما لم تشارك المجموعة الثانية في التمارين.




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