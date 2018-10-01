زيارة, أضرحة, شهداء, هبَّة, القدس, والأقصى, في, سخنين,

قامت بلدية سخنين واللجنة الشعبية في سخنين صباح اليوم بزيارة عائلات شهداء سخنين وعند الساعة ال 11 التقت وفود من مجلس دير حنا وبلدية عرابة ولجنتها الشعبية وفد سخنين عند النصب التذكاي لشهداء سخنين حيث وضعوا اكاليل الورود وقراءة الفاتحة على ارواحهم الطاهرة.

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