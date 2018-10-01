إندونيسيا, تطالب, بمساعدات, دولية, بعد, الزلزال,

طلبت إندونيسيا الاثنين رسميا مساعدات دولية بعد وقوع زلزال قوي أعقبه تسونامي في جزيرة سولاويسي، ما أسفر عن مقتل 832 شخصا على الأقل.

وصرح مسؤول حكومي أن الرئيس جوكو ويدودو "بقبول مساعدات دولية طارئة للاستجابة للكارثة"، فيما توقع نائب الرئيس يوسف كالا أن عدد القتلى ربما يصل إلى آلاف.