إندونيسيا, تطالب, بمساعدات, دولية, بعد, الزلزال,

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خرج مواطنون سودانيون، اليوم الجمعة، للمشاركة في مظاهرات انطلقت في أعقاب صلاة...
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا شدته 5.8 درجة هز إقليم غرب بابوا...
قال مسؤولو الأرصاد الجوية إن عاصفة شتوية هبت على مناطق في الولايات المتحدة أدت...
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير...
يغادر الليلة رئيس وزراء حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو للقيام بزيارة إلى البرازيل...
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بموجات نزوح غير مسبوقة شهدها آخر جيب...
أصدر الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الخميس، أمرا ملكيا...
قال مصدر في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سبوتنيك" إنه سيجري اليوم الخميس رسميا...
اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شعورا بالقلق ساوره من السفر إلى العراق، حيث...
رفعت السلطات الإندونيسية مستوى الإنذار إلى البرتقالي بخصوص بركان أناك كراكاتو،...