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الحكم بالسجن عامين على مصرية انتقدت تعرضها للتحرش الجنسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصدرت محكمة جنح المعادي بالقاهرة، حكما بالحبس لمدة سنتين على الناشطة أمل فتحي بعد إدانتها ببث أخبار كاذبة. وكانت فتحى قد نشرت في مايو/أيار الماضي شريطا مصورا انتقدت فيه تعرضها للتحرش الجنسي. يذكر أن الناشطة محبوسة على ذمة قضية أخرى تتعلق "بأمن الدولة"، ومتهمة فيها بالانضمام لجماعة إرهابية. 


وكان 17 خبيرا تابعين للأمم المتحدة أصدروا بيانا مشتركا الجمعة انتقدوا خلاله "الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان" من قبل الحكومة المصرية.


قضت محكمة جنح المعادي بالقاهرة السبت بالسجن لمدة سنتين بحق الناشطة أمل فتحي، إثر إدانتها ببث أخبار كاذبة بعد أن قامت بنشر شريط فيديو على الإنترنت تنتقد فيه تعرضها للتحرش الجنسي، حسبما أفادت محاميتها.


وحكمت محكمة جنح المعادي (في جنوب القاهرة) على أمل فتحي بالحبس عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولارا) وكفالة بقيمة عشرين ألف جنيه (1123 دولاراً) لإيقاف تنفيذ العقوبة.




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