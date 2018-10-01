زيارة, أضرحة, شهداء, هبَّة, القدس, والأقصى, من, عرابة,

انطلقت فعاليات الإضراب في الداخل بزيارة أضرحة شهداء هبَّة القدس والأقصى من عرابة صباح اليوم، مُرورا بجميع المدن والقرى العربية التي سقط فيها شهداء هبة القدس والأقصى عام 2000 بمناسبة الذكرى الـ18 للهبّة، بمشاركة قيادات الجماهير العربية ورؤساء السلطات المحلية العربية وأهالي الشهداء، بحيث تختتم هذه الزيارات في قرية جت، حيث تُنظم المسيرة المركزية في هذه المناسبة.

عرّابة: الساعة 09:00 صباحا، قرب النصب التذكاري للشهداء (قرب السوق).• سخنين: الساعة 09:45 صباحا، عند النصب التذكاري للشهداء.• كفر مندا: الساعة 11:00 صباحا، عند النصب التذكاري للشهيد رامز بشناق.• كفر كنا: الساعة 12:00 ظهرا، عند النصب التذكاري للشهداء.• الناصرة: الساعة 13:00 ظهرا، عند النصب التذكاري للشهداء.• أم الفحم: الساعة 14:00، عند أضرحة الشهداء.• معاوية: الساعة 14:45، عند ضريح الشهيد أحمد صيام.• جت: الساعة 16:00، عند ضريح الشهيد رامي غَرَّة (المقبرة)، مدخل القرية.-48