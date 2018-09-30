تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 22:55:11 سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد |  2018-12-20 23:00:10 المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح |  2018-12-20 23:17:22 لقاء فلسطيني اسرائيلي بالقدس |  2018-12-20 22:55:27 وفاة الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه اثر اطلاق نار قرب مجيدو |  2018-12-20 20:00:42 في براثن الحاسوب |  2018-12-20 20:00:41 موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة |  2018-12-20 20:00:29 قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية |  2018-12-20 18:20:04 مشروب سحري يكافح السرطان |  2018-12-20 18:18:28 برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة |  2018-12-20 18:13:44 ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط |  2018-12-20 18:08:01 المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن |  2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |  2018-12-20 15:35:08 عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! |  2018-12-20 15:30:02 دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الصين.. اكتشاف نسخة جديدة من إنفلونزا الطيور!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف علماء الفيروسات في الصين انتشار نسخة جديدة من إنفلونزا الطيور، وحملوا مسؤولية انتشارها للبط البري والمنزلي.


ونشر العلماء وصفا لهذه النسخة الجديدة من إنفلونزا الطيور وطرق انتقالها المحتملة في مجلة Cell Host & Microbiome. ويقول هوالان تشين، من معهد هاربين للطب البيطري في الصين: "أدهشتنا جدا سرعة ظهور النسخة الجديدة من سلالة H7N9 التي تصيب البط، فالنسخة الأصلية لهذا الفيروس لم تتكاثر في هذه الطيور، ولحسن الحظ، فإن اللقاح الذي ابتكر للدجاج يصلح للبط أيضا. لذلك ننصح بتلقيح البط بالسرعة الممكنة وفورا".

ويضيف تشين قائلا: "لقد جمعنا 54 ألف عينة من فضلات الطيور في مختلف أنحاء الصين، واتضح أنها تحتوي على حوالي 300 نسخة من إنفلونزا الطيور معظمها من سلالة H7N9، ولم تختلف كثيرا في كيفية انتقالها وعواقب الإصابة بها عن النسخة الأصلية".


وعند دخول هذا الفيروس إلى أجسام الطيور المائية، تحصل فيها تغيرات جدية وتبادل وراثي مع ثلاث سلالات إنفلونزا أخرى: فيروس سلالة H7N2 الذي يصيب البط عادة، ونوعان آخران لم يحدد مصدرهما إلى الآن. ونتيجة لهذا، ظهر "سوبرفيروس" H7N9 وH7N2 الذي ينتقل عبر الهواء ويتميز بقوة فتاكة، حيث قتل نصف أو جميع البط في مختبر تشين بعد أسبوع من الإصابة به. كما اتضح أن H7N9 وH7N2 يمكنهما التوغل في رئة الفئران والتسبب في موت جماعي لها.

ويأمل العلماء بأن يساعد اللقاح المخصص للدجاج في وقف انتشار هذه النسخة الجديدة من خلال التلقيح الفوري للبط، ومع ذلك هذا لا يعني أن خطر انتشار وباء H7N9 بين الناس قد زال، بل أصبح أكثر احتمالا.

يذكر أن أول اكتشاف لسلالة H7N9 كان في ربيع عام 2013 في جنوب الصين، حيث أصيب 130 شخصا بالمرض وتوفي ثلثهم. وفي مارس 2017، اكتشف علماء الصين سلالة جديدة من H7N9 قادرة على الانتقال من شخص إلى آخر، ما أجبر الخبراء على ابتكار لقاح جديد وبسرعة، واستخدم في سبتمبر 2017.
الصين.. اكتشاف نسخة جديدة من إنفلونزا الطيور!




كلمات متعلقة

الصين.., اكتشاف, نسخة, جديدة, من, إنفلونزا, الطيور!,

تابعونــا

مشروب سحري يكافح السرطان مشروب سحري يكافح السرطان 2018-12-20 | 18:20:04

يحتوي كل من الأناناس والكركم والزنجبيل والليمون على خاصيتين مشتركتين، فجميع هذه...

دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب 2018-12-20 | 15:30:02

نصح علماء بالابتعاد عن تدخين الحشيش قبل 6 أشهر على الأقل من محاولة الإنجاب، لتفادي...

دراسة تكشف تأثير ارتداء الخواتم في الصحة والقدرة الجنسية دراسة تكشف تأثير ارتداء الخواتم في الصحة والقدرة الجنسية 2018-12-20 | 13:49:40

أعلن علماء المركز الطبي في جامعة كنساس أن التأثير في نقاط الجسم النشطة يمكن أن...

"X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! 2018-12-20 | 12:32:31

اكتشف علماء من جامعة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية السبب الأساسي...

الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! 2018-12-20 | 08:44:04

توصلت دراسة حديثة إلى أن وجود تاريخ مع الصداع النصفي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة...

أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب 2018-12-19 | 20:34:50

توصلت دراسة علمية إلى أن اطلاع المرضى على صور الأشعة لشرايينهم المسدودة يدفعهم...

طرق جذابة للحفاظ على الصحة طرق جذابة للحفاظ على الصحة 2018-12-19 | 16:51:23

يدرك الجميع أن ممارسة الرياضة مهمة وضرورية للحفاظ على الصحة البدنية والمعنوية....

السكري يسبب تدهورا عقليا يبدأ من منتصف العمر السكري يسبب تدهورا عقليا يبدأ من منتصف العمر 2018-12-19 | 15:00:19

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن مرض السكري يبدأ في تقليص حجم الدماغ في منتصف العمر،...

دراسة تغير نظرة الطب لعلاقة الأرز الأبيض بمرض السكري دراسة تغير نظرة الطب لعلاقة الأرز الأبيض بمرض السكري 2018-12-19 | 13:30:11

أظهرت نتائج دراسات أجريت مؤخرا أن تناول الأرز الأبيض لا علاقة له بزيادة خطر...

لدغة العقرب علاج فعال للألم لدغة العقرب علاج فعال للألم 2018-12-19 | 12:30:46

اعتاد مزارع كوبي اصطياد عقرب مرة كل شهر خلال السنوات العشر الماضية، كي يلدغ نفسه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طفل سوريا سوري عملية قسطرة قلب مفتوح شنايدر مستشفى الاطفال بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين الحركة الاسلامية المتابعة لجنة انتخابات السبت القادم بيان دستور صيغة اختفاء اثار الشاب هيثم طيارة جسر الزرقاء اعمال تمشيط دباس حازم عامل الخليل ورشة بناء سقط ارتفاع رحوفوت الخليل فلسطيني الكلية الاكاديمية للتربية حيفا تكريم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت كمال زكي المحامي لقاء فريد زيتون ساعر الوزير يستضيف مائدة رمضان قرية شعب جدعون بركة مصرع غرق طفل 7 سنوات فندق ايلات اسنتشال مستشفى شرطة سياحة وفاة الشاب سمير قسيس قرية المكر تفجع ابطن طلاب مدارس حيفا شركة ايجيد تتوقف ايصال اهالي قرية جدل شجار شتائ طلاب سائق حافلة اغلاق حصار اقصى القدس البلدة القديمة شرطة احتلال اهلها افراغها ضبط مختبر تنمية مخدرات ماريخوانا تحت اسفل منزل قرية دبورية الشرطة وسيم خطبا قرية الرينة اتهام لائحة محكمة تأييد تنظيم داعش الارهابي فيسبوك نشر منشورات نشأت ملحم شبهة مشتبهين مساعدة الشاب نشأت ملحم عرعره اعتقال تمديد شابين المدني علي سلاح تصريحات تدخل انتخابات الكنيست ابو مازن عباس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com