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واقعة كاسيميرو تدفع أتلتيكو مدريد للاستفسار عن دور ال VAR



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي أتلتيكو مدريد، أنه سيتقدم غدا الاثنين، بطلب رسمي إلى اللجنة الفنية للحكام، لتوضيح معايير استخدام تقنية الفيديو، بعد مواجهة الديربي أمس السبت، ضد ريال مدريد، والتي انتهت بالتعادل السلبي.


وأوضح أتلتيكو مدريد، في بيان رسمي، أن هذا التوضيح مهم جدا، لتسهل العمل وتجنب الارتباك لدى الجماهير.

وتابع: "بعد ملاحظة الاستخدام المختلف لتقنية الفيديو (VAR)، في عدة مباريات خلال يوم السبت، والذي ولد ارتباكا كبيرا بسبب المعايير المختلفة في بعض الكرات المتشابهة، سيطلب النادي هذا التوضيح".

وشهدت مباراة الأمس جدلا كبيرا بسبب واقعة لمس كاسيميرو، لاعب خط وسط ريال مدريد، للكرة بيده في منطقة جزاء فريقه، لكن الحكم لم يحتسبها ركلة جزاء، وسط اعتراضات من لاعبي الروخيبلانكوس.
واقعة كاسيميرو تدفع أتلتيكو مدريد للاستفسار عن دور ال VAR




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